Dívidas, roubos e mulheres em fuga: mais um dia em Nápoles

Depois das ameaças do presidente aos jogadores, da revolta destes, do conflito com o vice-presidente, do “blackout” de Carlo Ancelotti, vieram os roubos às casas de Zielinski e Allan, jogadores do clube. Agora, as autoridades napolitanas querem tentar perceber se os assaltos estão relacionados entre si, e os jogadores começam a temer outras represálias e colocam as mulheres e os filhos em locais mais seguros, fora de Nápoles. O carro da mulher de Zielinski também já foi vandalizado. O jogador, em fase de renovação de contrato, pondera agora a melhor opção. Já Insigne diz-se “napolitano e orgulhoso”, sem medo de viver na cidade, mas a mulher parece não ter a mesma opinião, uma vez que decidiu também ela sair de Nápoles.

De acordo com a imprensa italiana, o clima de terror é tal, que alguns jogadores já começaram a contratar guarda-costas de modo a proteger as suas famílias dos eventuais atos criminosos que os adeptos possam cometer.

A primeira metade da época tem sido um pesadelo para o clube presidido por Aurelio de Laurentiis. Para além dos conflitos, o dirigente tem ainda de resolver a complicada situação financeira do clube. O jornal inglês “Daily Mail” diz que de Laurentiis tem neste momento em cima da mesa uma proposta de 560 milhões de euros para comprar o clube. Aparentemente, a família Al-Thani, do Qatar, quer adquirir o histórico do futebol italiano e o presidente está a considerar passar a bola (a escaldar) aos árabes. Diz-se em Itália que o controverso dirigente terá mesmo “perdido o interesse” no Nápoles.