Confusão total no fim do Flamengo-Vasco da Gama

O jogo entre Flamengo e Vasco de Gama esteve muito longe de terminar de forma ortodoxa. Depois de 101 minutos impressionantes (11 minutos de tempo extra) e oito golos divididos de igual forma pelos dois lados, com muitos lances polémicos, o “espetáculo” continuou depois do apito do árbitro.

Ribamar, que marcou o golo do Vasco da Gama nos instantes finais, provocou Pablo Mari, do Flamengo. Em resposta, o defesa não se ficou e instalou-se a confusão total, com Jesus e o seu adjunto a serem obrigados a intervir.

No meio dos tumultos, enquanto João de Deus, adjunto de Jesus, tenatava apaziguar os ânimos, André Souza, dirigente do Vasco da Gama, deu uma joelhada a Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo.

Gabigol, como é conhecido, afirmou que tentou não se envolver na confusão porque “os árbitros gostam de lhe mostrar o cartão”. Continuou, explicando: “Estava à conversa com um companheiro, sem agressão e ele (André Souza) veio e deu-me um ‘tostão’. (pontapé) (…) É óbvio que foi agressão, todos viram, mas eu fiquei sem reação.”

Já na conferência de imprensa, Jorge Jesus não deixou passar o caso em claro. “Há sempre emoções nestes dérbis e no final dos jogos há sempre jogadores exaltados, com a emoção à flor da pele. Agora, quando mete dirigentes, sejam de que equipa forem, a agredir jogadores, que foi o que fez esse senhor do Vasco, não sei o nome dele nem me interessa saber, isso é que é grave. (…) É uma falta de respeito pelos jogadores do Flamengo e falta de respeito pelo clube em que ele está. O Vasco da Gama é um clube de história e esse senhor não tem capacidade para estar a trabalhar num clube como o Vasco da Gama.”