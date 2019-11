Ibrahimovic: “Queriam Zlatan, tiveram Zlatan. Agora, voltem lá a ver beisebol”

Na passada quarta-feira, Ibrahimovic publicou uma mensagem nas redes sociais a anunciar o seu adeus ao LA Galaxy e à MLS. O sueco agradeceu ao clube pela oportunidade de continuar a fazer aquilo de que mais gosta mas, tratando-se de Zlatan Ibrahimovic, deixou um reparo de que muitos não gostaram.

"Voltem lá a ver basebol", pode ler-se na mensagem publicada. E foi exatamente esta expressão que parece ter irritado muitos adeptos, enquanto outros acharam piada à ironia do comentário.

Já no mês passado, questionado sobre o fim do contrato com o clube californiano, o jogador sueco foi perentório: “Se eu for embora ninguém se vai lembrar de que a MLS existe”.