Prémios Stromp: possível galardão para Varandas gera polémica

Apesar de ainda não ter sido divulgada a lista final de galardoados com os Prémios Stromp, a mais alta distinção do Sporting, atribuída por serviços prestados ao clube de Alvalade, correm rumores (de acordo com o jornal “O Jogo”) de que o galardão para Dirigente do Ano poderá ser entregue ao presidente Frederico Varandas.

Nas redes sociais, como é usual, as opiniões dividem-se, sendo que muitas vozes se manifestam contra a escolha. Os níveis de impopularidade do presidente do Conselho Diretivo e da SAD conhecem assim um novo episódio, com o tom, muitas vezes ácido, das críticas a dirigirem-se também ao próprio Grupo Stromp, presidido por Tito Arantes Fontes, responsável pela realização do Congresso Leonino.