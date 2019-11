Ziege: “O meu treinador apanhou um táxi e o motorista contou-lhe que conhecera o homem mais bêbado que tinha visto. Era eu”

Christien Ziege é atualmente treinador do FC Pinzgau Saalfelden, uma equipa da terceira divisão onde inclusive joga o seu filho.

“Foi a melhor decisão que tomei. Tenho o melhor de dois mundos: viver nas montanhas e treinar um clube com ambição,” disse ao “Daily Mail” sobre a sua nova vida. Quando chegou, deu a si próprio um dia para beber cerveja. “Desde então, apenas água.”

Sobre a chegada à Áustria, Zigue explicou: “Antes vivíamos em Maiorca, onde a vida era levantar, nadar, beber, beber mais e outra vez para a cama. Sempre quis viver nas montanhas. O meu filho veio jogar para um clube de basquetebol daqui e eu ofereci-me para treinar o clube de futebol. Contaram-me os planos e eu aceitei.”

Sobre Ziege enquanto treinador é um dos seus jogadores, Fitz-Gerald, quem responde: “Um dia estávamos a praticar a cobrança de faltas e ninguém marcava. De repente, ele colocou a bola no chão e pontapeou-a para dentro da baliza. Não consegue correr mas faz passes que nós não imaginávamos.”

O jogador alemão nasceu e cresceu em Berlim. “Era a minha casa, uma rua pequena, e o Muro de Berlim. Jogava futebol contra esse muro todos os dias. Se a bola saltasse o muro perdia-la para sempre, por isso era importante treinar os remates e manter a bola nos pés. Ninguém queria comprar outra bola.”

É conhecida a dificuldade de Ziege em lidar com a bebida. “Quando cheguei a Munique, mostrei aquilo de que era capaz. Dali fui para Milão, onde estive bem, e depois para Middlesbrough. Vivia num pequeno bairro onde só havia pubs. A cultura do álcool era novidade para mim. No fim dos treinos, íamos para o bar até depois da meia-noite. Tudo aconteceu muito depressa. Uma vez tive uma má experiência e disse que ia ser a última”.

Houve também um episódio cómico: “Passei a noite toda no pub. Depois andei entre a cama e a casa de banho durante toda a madrugada. Não sei como cheguei a casa. Na manhã seguinte o treinador apanhou um táxi e o motorista contou-lhe que tinha conhecido o homem mais bêbado que tinha visto na sua vida, um rapaz alemão, ao que o meu treinador respondeu: ‘É o meu defesa, a minha estrela!’. A partir daí, controlei-me mais.”

Na carreira de Ziege, houve também uma ocasião em que esteve às portas da morte. “Foi num Boxing Day. No dia 26 de dezembro de 2002, quando jogava no Tottenham. A minha perna estava praticamente morta. O músculo não parava de inchar mas eu não queria saber de hospitais. Não no Natal. Mas graças à minha mulher que me viu nesta situação, acabei por ir. E ainda bem. Os médicos salvaram-me da morte. Disseram-me que o sangue tinha ficado preso entre duas camadas de pele. Quando cheguei perdi os sentidos porque a pressão era muito alta. Fui submetido a cirurgia. Fiquei com um formigueiro que ainda hoje me impede de andar bem. Mais oito minutos e teriam tido que me amputar. Se não chegasse ao hospital, teria perdido a vida.