Confiança em Raul de Tomas

Os responsáveis do Benfica mantêm total confiança nas capacidades de Raul de Tomas. De acordo com o jornal “Record”, os encarnados consideram que as caraterísticas técnicas e físicas do avançado são mais-valias e têm puxado pelo jogador para que este volte ao onze.

O espanhol foi a segunda contratação mais cara da história do Benfica (20 milhões de euros), atrás do mexicano Raúl Jiménez (22 milhões). RDT começou a época como titular, ao lado de Seferovic. Entretanto foi ultrapassado por Chiquinho e por Vinícius, tendo feito o último jogo já lá vão 23 dias.

Apesar das estatísticas, no que ao campeonato diz respeito, serem pouco simpáticas para de Tomas no confronto com Vinícius e Seferovic, os responsáveis do Benfica acreditam no potencial do jogador, que pertencia aos quadros do Real Madrid, mas que esteve emprestado ao Rayo Vallecano nas duas épocas anteriores (38 golos em 66 jogos).

De Tomas é atualmente acompanhado de perto pelo administrador da SAD Rui Costa, embora, de acordo com o diário desportivo, haja a preocupação de todos os que privam com ele, desde companheiros a dirigentes, passando por técnicos, em não deixá-lo cair, até porque se trata de alguém introvertido.

Embora não fosse propriamente desconhecido, RDT foi seguido com mais atenção pelas águias na última época, quando se viram na necessidade de projetar o reforço do ataque sem João Félix e Jonas. Pelo Rayo Vallecano, de Tomas marcou 14 golos em 33 jogos na edição 2018/19 da liga espanhola. Apenas Messi rematou mais do que ele, sendo que Griezmann e Suárez ficaram abaixo.