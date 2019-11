Manchester City: um banho de água fria para o responsável pelo centro de treinos

A época não está a correr bem ao Manchester City. A oito pontos do líder Liverpool, a equipa de Pep Guardiola é agora notícia por questões relacionadas com o seu centro de treinos, um empreendimento multimilionário. Segundo o “Daily Mail”, os Citizens perderam definitivamente a paciência com o responsável pela gestão do centro, avançando com o seu despedimento.

A razão prende-se com a forma como o complexo tem sido gerido nos últimos tempos, com muitas queixas a propósito da temperatura da água dos chuveiros dos jogadores do plantel principal. Também é referido o mau estado de algumas portas e a demora nas reparações de pormenores.

Muncer não era o responsável direto por estas situações, mas estava encarregue de dar as ordens para a resolução dos problemas, algo que, ao que parece, não estava a fazer.

Mark Muncer estava no clube desde 2010, tendo inicialmente sido roupeiro, até que em 2014 assumiu o cargo de responsável máximo pelo centro de treinos.