“O Rúben Neves é fantástico. Vi-o dos 13 anos até ser capitão na equipa principal: se o treino era às 10h, ele chegava às 09h”

Depois de quase dez anos de trabalho em Portugal, Vítor Matos só se tornou um nome conhecido depois de Jurgen Klopp ter reparado nele. O objetivo era auxiliar Pepijn Lijnders, adjunto preponderante no auxílio a Klopp, e que passou pelo FC Porto. “É um treinador fantástico, experiente e jovem. Está habituado a ter seis ou sete treinos por dia. É inteligente, fala bem inglês e aprendeu no FC Porto, o que é bom para nós,” referiu o treinador dos Reds. Foi Klopp que se referiu ao português como “a melhor contratação do Liverpool”. Matos deu uma entrevista ao jornal “O Jogo” e nós selecionámos alguns excertos.

As funções no Liverpool

“Não é um departamento. É uma função mais específica que o clube sentiu necessidade de criar na equipa técnica, escolhendo alguém com experiência no futebol de formação e também numa liga profissional. (…) Tenho uma preocupação especial com o desenvolvimento dos jogadores mais jovens da equipa. (…) Mas esses trabalhos decorrem nos treinos da equipa principal e dos sub-23.”

Pepijn Lijnders

“O Pep acredita que só se aprimora o desenvolvimento individual se, ao mesmo tempo, o jogador continuar a perceber o desenvolvimento coletivo. Eu também. O Pep é uma pessoa fantástica, do melhor que há em diferentes tipos de questões.”

O início da carreira

“Joguei no Coimbrões e no Valadares. Tive a felicidade de assistir a um grande momento do FC Porto, em 2002/03 e 2003/04, e fiquei impressionado com a forma como a equipa jogava, como foi construída, como conseguiu ser aquilo tudo naquela época. Isso despertou em mim a curiosidade de saber o que estava por trás (…) e consequentemente, a vontade de ser treinador. Com 15 anos já tinha isso na minha cabeça. Continuei a jogar até ao primeiro ano de sénior, fui para a Faculdade de Desporto, fui estudar para a Holanda e, quando regressei, recebi o convite para treinar.”

As influências na faculdade

“Houve dois professores com grande impacto em mim: Vítor Frade e Paulo Cunha e Silva, que nos obrigavam a pensar sobre a vida. Este tipo de coisas fascinou-me, teve impacto em mim.”

Luís Castro

“No fim da faculdade, surge a oportunidade de treinar o Trofense (sub-16). (…) No meu segundo ano de Trofense surge a possibilidade de uma entrevista com Luís Castro. Ele apresentou-me a ideia para a formação naquele momento, fez-me um conjunto de questões e passado algum tempo telefonou-me a convidar. (…) Foram sete épocas em várias funções. Marcou-me muito.”

A identidade do Liverpool

“É o tipo de clube que se sente na rua, nas pessoas, no táxi… Ao mesmo tempo, é um clube caloroso, com ambiente familiar, em que toda a gente dá 200% para que os jogadores se possam superar todos os dias.”

Jurgen Klopp

“É uma pessoa fantástica, um ser humano incrível. O caráter dele está em todas as pequenas coisas, seja no treino, no jogo, na palestra ou numa conversa. Tem o dom de chegar ao coração de cada um e exigir o máximo. É quase como se eu, em cada sessão de treino, tivesse uma ‘masterclass’. A consistência e a fluidez da ideia de jogo que ele tem, a forma como procura ser competente a defender, a transitar, a procurar a verticalidade ou os espaços, a variabilidade em termos de finalização, este gosto por atacar… Isso dá muito trabalho e ele conseguiu construí-lo. Recebeu-me de braços abertos e com uma alegria enorme.”

As estrelas do Liverpool

“Muito acessíveis. O grupo é fantástico, nunca se queixa, não tem momentos de desconcentração. É um grupo (…) forte pelo coletivo, respeitando a individualidade de cada um. Mentalidade tremenda."

A ambição de ser treinador principal

“Acredito que sim. Não sei quando será, mas não é isso que me preocupa.”

Ganhar a liga este ano

“O momento é bom, mas tem de ser vivido jogo a jogo.”

Os jogadores que treinou no FC Porto

“O Rúben Neves é um exemplo fantástico. Vi-o dos 13 anos até ser capitão na equipa principal. Em termos de mentalidade, naquilo que é a crença individual, era de topo. Se o treino era às 10h00, ele estava no campo às 9 horas. (…) Fábio Silva é outro exemplo fantástico de evolução de talento. Vi-o com dez anos. (…) Já tinha esta alegria e à-vontade.”