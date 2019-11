A relva híbrida do Estádio da Luz

O novo relvado do Estádio da Luz está pronto para ser pisado pelos jogadores do Benfica e seus adversários. Segundo a Limonta Sport, empresa italiana responsável pela instalação, foi escolhido para a Luz um "sistema híbrido" denominado “Mixto”, de forma a "garantir melhor performance, segurança e durabilidade na superfície durante os próximos meses". De acordo com o explicado pelos seus representantes, este "é um sistema de relva natural reforçada através da incorporação de tecnologia híbrida, que resulta de uma mistura de relva natural e artificial", sistema que não está prevista nos regulamentos da liga.

Segundo o jornal “Record”, no caso específico da Luz, a mistura será de apenas 10 por cento de relva artificial. De acordo com a Limonta Sport, a instalação durou apenas quatro dias e por esta altura o tapete da Luz "já estará jogável" no próximo jogo oficial, contra o Marítimo, dia 30 deste mês.

Rui Costa, administrador da SAD, e Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol, viajaram até à Holanda para escolher este relvado, acompanhados por outros dois técnicos encarnados especialistas na matéria.

O relvado híbrido terá agora obrigatoriamente de ser aprovado pela liga. Pelo menos três horas antes do próximo jogo oficial, os delegados farão a vistoria, podendo este passo ser antecipado. Esta situação envolve alguma controvérsia, uma vez que os regulamentos só falam em relva natural, não prevendo este reforço artificial. Tudo dependerá agora do critério na vistoria.

De qualquer forma, esta solução não é uma completa novidade para os jogadores encarnados. Afinal, o tapete verde do reduto do Zenit utiliza este mesmo sistema e foi ali que os benfiquistas atuaram a 2 de outubro, em jogo da Liga dos Campeões. Cerca de um ano antes, a 23 de outubro de 2018, haviam defrontado o Ajax no Arena de Amesterdão, que também aposta nesta mistura.

Apesar de a nova configuração do relvado do Estádio da Luz poder levantar algumas interrogações legais, também é verdade que o Sp. Braga já utiliza esta mesma tecnologia híbrida sem quaisquer problemas. A empresa que fez a instalação na Pedreira explicou que foi "instalado relvado híbrido nas zonas das pequenas áreas e nas zonas de ação dos árbitros assistentes". Os jogadores arsenalistas têm ali jogado com o tapete verde devidamente aprovado pela liga.