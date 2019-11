Há 125 jogadores ligados contratualmente ao Benfica

125. Eis o número de futebolistas com contrato profissional ligados ao Benfica. Este número é baseado nas confirmações oficiais, inclui já 15 emprestados e alimenta cinco equipas dos encarnados, dos seniores aos juvenis, incluindo as formações B, sub-23 e de juniores. Os dados apresentados e divulgados pelo jornal “Record” não contemplam jogadores com vínculos de formação e outros que disputam escalões inferiores ao de juvenis, uma vez que só a partir dos 16 anos um futebolista pode rubricar o seu primeiro contrato profissional.

Nos últimos anos, o número de atletas dos quadros do Benfica tem tido uma tendência crescente. A 30 de junho de 2016, os encarnados indicavam 84 jogadores nas suas fileiras. A maior subida aconteceu no último ano mas justifica-se pela presença das águias na Liga Revelação, com a formação sub-23. Em junho de 2018, o Benfica tinha contrato profissional com 101 atletas. Um ano depois, o Benfica acrescentou 30 novos vínculos, número que sofreu uma atualização por via das transações no mercado desde o fim de junho até ao fecho da janela de transferências, a 2 de setembro.

Em média, e excetuando os futebolistas emprestados, o Benfica tem 22 jogadores profissionais por plantel para disputar Primeira Liga, Segunda Liga, Liga Revelação, campeonato de juniores e juvenis, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, Liga dos Campeões, UEFA Youth League e Premier League International Cup, ainda que o clube siga uma cultura de partilha de utilização de jogo entre os vários plantéis.

O jogador que mais presenças tem contabilizadas em 2019/20 chama-se Jair Tavares e é primo de Renato Sanches. O internacional português pela seleção sub-19 conta com 19 partidas oficiais no total, apenas pelas equipas de sub-23 e de juniores do Benfica. Na Liga Revelação, o extremo de 18 anos participou nas 15 jornadas da prova até agora, juntando ainda quatro jogos na UEFA Youth League, pelo escalão sub-19. O pódio das presenças é completado pelo médio Ronaldo Camará e pelo extremo Tiago Araújo, com 18 encontros oficiais para cada um na presente época.

Por outro lado, há quatro futebolistas que representam a utilização partilhada pelas várias formações que coexistem no Benfica Futebol Campus: Morato, Rafael Brito, Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos. Tanto o defesa-central brasileiro como os outros três formandos do Seixal jogaram por três diferentes equipas das águias: B, sub-23 e juniores.

Na concorrência, os números divergem. A 30 de junho de 2019, nos Relatórios e Contas apresentados à CMVM, os leões anunciam 123 futebolistas com contrato profissional, fruto da recente aposta de oferta de vínculos profissionais aos jovens da formação, com o FC Porto a contabilizar apenas 80. Qualquer dos rivais tem menos uma equipa a competir do que as águias: o FC Porto não tem escalão sub-23 e o Sporting não tem equipa B.

Dos 125 jogadores do Benfica com contrato profissional, seis não contabilizam qualquer minuto oficial em 2019/20. Zivkovic e Conti ainda não foram opção para Bruno Lage, o mesmo sucedendo com Bernardo Silva, Diogo Garrido, Barrero e Isailovic em equipas secundárias. Entre os cedidos, Bruno Varela (Ajax) e Willock (WBA) também estão a zero nas equipas principais.