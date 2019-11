Quem tem Pep tem medo: Guardiola nunca esteve mais de quatro temporadas à frente de um clube

Pep Guardiola cumpre por esta altura a quarta temporada ao serviço do Manchester City e no lado azul da cidade inglesa anda no ar o medo de uma possível saída do espanhol no final da temporada.

O jornal inglês “Daily Mail” analisou o passado do técnico de 48 anos e tirou algumas conclusões. A primeira é que Guardiola nunca esteve mais do que quatro anos ao serviço de um clube. A última temporada do catalão em Barcelona foi 2011/12, quando perdeu a liga espanhola para o Real Madrid de José Mourinho.

Esta época, os Citizens vão com nove pontos de desvantagem para o Liverpool de Jurgen Klopp e o mesmo diário garante que, caso o troféu mais importante de Inglaterra não continue no Ettihad, uma Liga dos Campeões bem-sucedida será a única esperança para garantir a permanência de Guardiola.