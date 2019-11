Casillas: “Somos um país da treta… Viva a Espanha!”

Algumas horas depois do jogo entre a Espanha e a Roménia, Iker Casillas escreveu uma mensagem no Twitter: "Somos um país da treta... Viva a Espanha!", podia ler-se. A imprensa espanhola não deixou passar em claro o tweet do antigo internacional e lenda do Real Madrid, alegando que o guarda-redes do FC Porto estaria a referir-se à saída de Robert Moreno do comando técnico da seleção espanhola.

Recorde-se que Moreno saiu do jogo de segunda-feira em lágrimas e já não marcou presença na conferência de imprensa. O mais provável é que esteja prestes a deixar o comando da seleção espanhola, apesar de uma excelente campanha na qualificação. Luis Enrique é o mais provável sucessor, de acordo com a imprensa.