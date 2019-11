O tempo de Pochettino pode estar a esgotar-se

De acordo com o “Daily Mail”, o treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino pode estar à beira de deixar o clube, sendo que já não se fala em “se sair” mas em “quando sair”. Os Spurs visitam o West Ham no próximo sábado no meio de uma incerteza em relação ao futuro do argentino, com o jornal inglês a referir discussões à porta fechada sobre uma estratégia de saída.

O Tottenham ocupa a 14ª posição na Premier League, a 20 pontos do líder Liverpool, embora continuem a lutar pela passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. A receita do clube na prova é vital para o modelo de negócio dos Spurs, particularmente depois da construção de um novo estádio.

Mesmo que o jogo de sábado não seja a estocada final, será certamente muito importante para definir o futuro de Pochettino, particularmente tendo em conta que os Spurs não ganham fora desde janeiro.

Dentro do clube, haverá aparentemente dúvidas acerca da capacidade de Pochettino para dar uma nova energia aos jogadores de forma a manter as aspirações de chegar aos primeiros quatro classificados. Já em outubro, o mesmo “Daily Mail” punha a hipótese de Pochettino estar a tentar sair do clube londrino, depois de notar que o argentino andava “distante” e “menos ativo” nos treinos.

Uma fonte de dentro do clube considera que é “impossível” Pochettino acabar a época à frente dos Spurs. Daí que o plano para contratar um substituto à altura já esteja a ser definido. Pode ser complicado contratar um treinador a meio da época, especialmente se o Tottenham apostar em nomes como Eddie Howe (Bournemouth), Julian Nagelsmann (Leipzig) ou Carlo Ancelotti (Nápoles). Em qualquer dos casos, o clube teria de pagar compensações significativas.

Se Pochettino sair, é de crer que a sua reputação como um dos treinadores mais valiosos da Europa não será abalada. A verdade é que o seu trabalho à frente do Tottenham tem tido mais altos que baixos. Será sempre hipótese para o Manchester United, caso Solskjaer saia, ou mesmo para o Paris Saint-Germain, onde jogou entre 2001 e 2003.