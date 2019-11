Santiago Arias oferecido ao Benfica

Uma das posições que o Benfica pondera reforçar é a de lateral-direito, acrescentando a André Almeida e Tomás Tavares. O brasileiro Guga já foi observado e, segundo o jornal “Record”, também Santiago Arias foi colocado em cima da mesa.

O colombiano tem 27 anos e joga no Atlético de Madrid, onde até tem sido utilizado, com seis jogos esta época (cinco como titular). No entanto, Arias perdeu algum espaço com a chegada de Kieran Trippier, o internacional inglês contratado ao Tottenham no último verão por 22 milhões de euros.

Arias chegou ao clube madrileno há pouco mais de um ano, proveniente do PSV a troco de 11 milhões de euros. Foi amplamente utilizado na última campanha, realizando 33 encontros, 28 dos quais de início.

Ao que se sabe, a SAD do Benfica ainda não deu qualquer passo seguro para contratar o internacional colombiano mas os encarnados avaliam as várias possibilidades, seja por empréstimo (com opção de compra) ou mesmo a título definitivo. O negócio poderá avançar já em janeiro ou esperar pelo final da época.