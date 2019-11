Entra Luis Enrique, Moreno sai em lágrimas

Em Espanha, a saída de Robert Moreno do cargo de selecionador, para ceder o lugar novamente a Luis Enrique, continua a dar que falar. Isto porque depois de saber que não continuaria no comando técnico da seleção, Moreno não quis ouvir ninguém e nem sequer compareceu na conferência de imprensa, depois do jogo com a Roménia.

De acordo com a imprensa espanhola citada pelo “Record”, o treinador de 42 anos dirigiu-se de imediato para a paragem de metro mais próxima, chorando copiosamente. Moreno não se terá preocupado sequer com os pertences que tinha no centro de estágios e foi para Barcelona, onde reside.

Segundo o jornal “As”, Robert Moreno sente-se traído por Luis Rubiales, presidente da federação, e pelo próprio Luis Enrique. Isto apesar de ter afirmado que orientaria a seleção até ao regresso de Enrique. A “Cadena Ser” avança que o ex-selecionador espanhol vai dar a sua versão dos factos, quando tiver resolvido todas as questões burocráticas com a RFEF.

Estava agendada para esta terça-feira uma reunião entre o técnico e os responsáveis da RFEF, para que se chegasse a um acordo sobre o despedimento ou a demissão de Robert Moreno. Moreno não terá sequer comparecido nessa reunião, tendo enviado dois advogados para defender os seus interesses, o que terá surpreendido a federação.

José Francisco Molina, diretor desportivo do órgão federativo contou: "Falei com ele ontem (segunda-feira), depois do jogo. Disse-lhe para se manter tranquilo, pois hoje (terça-feira) falaríamos sobre tudo. Ele voltou a ligar-me a dizer que não iria comparecer na reunião. Disse-lhe para vir, mas ele preferiu mandar os seus advogados, nada mais”.

Tudo isto para possibilitar o regresso de Luis Enrique, com um contrato até 2022. Os dirigentes do organismo que tutela o futebol espanhol pretendem que o ex-jogador e treinador do Barcelona esteja ao lado de Molina no sorteio dos grupos do Campeonato da Europa de 2020 que vai ser realizado a 30 de novembro, em Bucareste.