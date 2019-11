Regresso de Luis Enrique: a “fiesta” que deu para o torto

Deveria ter sido uma grande notícia, motivo para celebrar mas, em vez disso, a Federação Espanhola de Futebol viu-se no meio de mais uma crise. Luis Enrique, o treinador forçado a abandonar a seleção para se dedicar à filha de 9 anos, que tinha cancro e acabou por falecer, regressa quatro meses depois de ter saído.

Robert Moreno, o seu adjunto e amigo, que pegou na seleção e a levou sem derrotas até ao Euro 2020, sai de cena – algo que faria “de bom grado” há dez semanas – em lágrimas. Em setembro, Moreno insistia que Luis Enrique era “um amigo e os amigos estão acima de tudo”. Espanha tem o seu treinador de volta e restam sete meses para preparar o que aí vem.

Aquilo que parecia ser o cenário ideal deixou uma nuvem negra no ar e uma espécie de dedo apontado ao presidente da federação, Luis Rubiales, que teve de enfrentar os média durante uma hora e meia na terça-feira de manhã. O antigo capitão da seleção e atual guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, chamou à substituição de treinadores “uma treta”.

As razões para o sucedido continuam no segredo dos deuses de Espanha. O facto é que Luis Enrique vai ser o quinto selecionador espanhol em 17 meses. Depois de Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Luis Enrique e Moreno, temos Luis Enrique novamente. De acordo com os ingleses do “The Guardian”, o antigo treinador do Barcelona ainda não terá assinado contrato mas deverá fazê-lo até ao fim do ano.

Quando começaram a surgir rumores de que o presidente da federação não estava convencido com Moreno e procurava alternativas, Moreno exigiu uma clarificação. De acordo com Rubiales, quando Moreno soube que estavam a pensar se trariam Luis Enrique de volta, Moreno enviou uma mensagem a dizer que gostaria de sair para não ser um obstáculo.

“Fomos sinceros desde o início: dissemos sempre que a porta permaneceria aberta para o Luis Enrique regressar quando quisesse,” disse Rubiales. “Dissemos a Moreno desde o início que Luis Enrique regressaria quando entendesse. Temos o dever moral para com ele.”