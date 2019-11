Bautista herói da Taça Davis dias depois da morte do pai

Roberto Bautista foi o grande herói da Espanha na Taça Davis. O tenista converteu-se num exemplo não apenas para os companheiros mas para todos os que conhecem a sua história. Isso mesmo lembrou Rafa Nadal após vencer a partida que confirmou Espanha como a vencedora do torneio. Descartando o protagonismo, Nadal disse que foi Bautista que lhe serviu de exemplo e inspiração para toda a vida, por causa da sua força e integridade no momento de enfrentar os dramas pessoais.

Diz o jornal “El Mundo” que Bautista é um “tenista atípico”. Despontou tarde, depois dos 30. Ocupa atualmente o 9º lugar no ranking ATP, mas o melhor ano da carreira foi 2018, quando os problemas familiares já tinham começado. Em 2016, o seu pai sofreu um grave acidente com sequelas que acabaram com a sua morte, no passado dia 22 de novembro. Bautista decidiu abandonar a Taça Davis um dia antes, para acompanhar o pai nos últimos momentos. Surpreendeu todos pela sua integridade ao regressar à equipa no sábado. No domingo jogou a primeira partida com o Canadá e ganhou.

A sua força mental para enfrentar situações complicadas já tinha ficado bem patente o ano passado. Bautista perdeu a mãe de forma repentina, após um enfarte. Uma semana depois, Bautista jogou em Roland Garros: “Pensei que seria melhor continuar a lutar como até agora, dar um passo em frente, não me fechar em casa, escondido,” disse então.

Felizmente, Bautista está quase a ter um momento feliz na sua vida pessoal. O tenista tem uma relação de vários anos com Ana Bodí Tortosa, com quem se vai casar no próximo dia 30 de novembro. Os amigos tinham-lhe organizado uma despedida de solteiro durante o torneio de Wimbledon, subvalorizando as capacidades de Bautista na competição. Enquanto os amigos esperavam em Ibiza, o tenista somava vitórias e seguia em frente.

Após o casamento, Bautista não terá muito tempo para descansar, uma vez que no próximo dia 3 de janeiro participará com Nadal e Feliciano López na ATP Cup. Entretanto, poderá dedicar algum tempo aos seus animais. O tenista, que também adora futebol, tem uma pequena quinta onde cria cavalos.