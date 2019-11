Este Natal, Mourinho pede a Jorge Mendes um Bruno Fernandes e um Rúben Dias

Quando foi apresentado como treinador do Tottenham, José Mourinho descartou desde logo a hipótese de se reforçar no mercado de transferências de janeiro. No final da época, a história poderá ser outra.

Como não podia deixar de ser, com Mourinho ao leme, o Tottenham tem a mira apontada à conquista da próxima edição da Premier League. O treinador português quer atacar em força no mercado de verão e já está a trabalhar para isso. Segundo o jornal “A Bola”, há dois jogadores do campeonato português que Mourinho deseja particularmente: Bruno Fernandes e Rúben Dias.

O site britânico “90min” diz que o técnico já pediu a Jorge Mendes que o mantenha informado sobre todas as movimentações relacionadas com o futuro do capitão do Sporting e do central do Benfica. Tanto Bruno Fernandes como Rúben Dias têm contrato válido até junho de 2023.

O médio está prestes a passar para o papel o acordo que fará dele o jogador mais bem pago em Alvalade, mantendo-se a cláusula de rescisão fixada nos €100 milhões. Quanto ao central, está em negociações com vista à prorrogação do vínculo com o Benfica, que contempla, atualmente, uma cláusula de rescisão de €66 milhões.