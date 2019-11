Proposta da China para Jorge Jesus. Literalmente

A cotação de Jorge Jesus continua a subir em flecha, com o especial impulso das históricas conquistas da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornal “Record”, o treinador português do Flamengo recebeu uma proposta milionária da China: contrato de duas temporadas no valor de 30 milhões de euros brutos. Apesar dos números, o treinador de 65 anos mantém a preferência por um clube grande na Europa.

De acordo com o diário desportivo, Jorge Jesus já terá sido abordado por clubes de Espanha, Itália e Inglaterra. "Tenho contrato até junho, mas toda a gente sabe que tenho uma cláusula que me permite sair em dezembro. Quando assinámos isso ficou acordado, para o caso de não me adaptar. Não sabia se iria correr bem. Tenho contrato e gosto de estar no Brasil e de viver no Rio. Sou acarinhado pelos adeptos, mas não me iludo", disse o técnico, em entrevista ao Canal 11.

Entretanto, a festa ainda não acabou. Na quinta-feira, o Flamengo vai receber o troféu de campeão brasileiro, após a receção ao Ceará.