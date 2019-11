Jorge Jesus é o único português entre os melhores da IFFHS

O português que acaba de se sagrar campeão brasileiro e sul-americano foi colocado no sétimo lugar da lista de melhores treinadores do mundo em 2019. O líder da tabela da IFFHS é Jurgen Klopp, o alemão que dirige a orquestra do Liverpool.

O treinador do Flamengo é, de acordo com o jornal “A Bola”, o único português a integrar a lista que é definida através da votação de mais de 90 jornalistas e especialistas em futebol ligados à IFFHS.

Entre Jurgen Klopp e Jorge Jesus estão Pep Guardiola, o catalão do Manchester City, Erik Ten Hag, do Ajax, Mauricio Pochettino, o argentino que acaba de ser substituído por Mourinho no Tottenham, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate derrotado por Jesus na final da Taça Libertadores, e Maurizio Sarri, da Juventus.