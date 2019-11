“Quando chegámos ao hotel, estavam 10 ‘top models’ russas à nossa espera”

O antigo jogador do Arsenal, Pascal Cygan, revelou como os jogadores da equipa inglesa foram recebidos na Rússia na véspera do encontro com o Lokomotiv de Moscovo para a Liga dos Campeões, na época 2003/04.

Segundo o jornal “Record”, o antigo defesa dos Gunners revelou que, no dia anterior ao jogo (que terminou empatado a zero), o Lokomotiv ordenou a um determinado número de mulheres que se deslocassem ao hotel onde os jogadores do Arsenal estavam hospedados, com o objetivo de os “cansar”.

"Quando chegámos ao hotel em Moscovo estavam 10 'top models' russas à nossa espera. Elas estavam sentadas à frente do bar. Mais tarde disseram-nos que elas estavam lá para tentarem cansar-nos antes do jogo. Nós não perdemos e, pelo que me lembro, nenhum dos jogadores foi estúpido o suficiente para cair naquela armadilha", afirmou o antigo jogador dos Gunners, em entrevista ao 'La Voix du Nord'.

Nesse ano, a equipa inglesa chegou aos quartos de final da prova, tendo sido eliminada pelos compatriotas do Chelsea, ao passo que a formação russa perdeu o comboio nos oitavos de final, diante do Mónaco.