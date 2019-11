Arsenal: Emery está por um fio e Nuno Espírito Santo é o desejado

Os responsáveis do Arsenal discutem esta manhã o futuro de Unai Emery mas, segundo o “Daily Mail”, o futuro do espanhol deverá mesmo passar pela porta de saída. Antes do jogo de ontem com o Eintracht Frankfurt, havia a ideia de que Emery poderia usar a partida do próximo domingo, frente ao Norwich, para acalmar os ânimos. No entanto, a derrota de ontem irritou as chefias e acelerou o processo de saída.

Segundo o diário inglês, neste momento, a discussão passa por despedir Emery já ou dar-lhe uma derradeira oportunidade no domingo. Todavia, parece que a maioria do conselho administrativo do Arsenal apoia a saída imediata do treinador, na esperança de que a equipa consiga ainda dar a volta aos maus resultados da época.

As casas de apostas, verdadeiros arautos do futebol inglês, suspenderam as operações que envolvam o despedimento de Emery, uma vez que havia já “rios de dinheiro” a serem empenhados na saída do espanhol.

Entretanto, o Arsenal está já empenhado na escolha do futuro treinador. O português Nuno Espírito Santo poderá ser o preferido, no entanto, todos reconhecem as dificuldades de trazer o técnico dos Wolves para Londres a meio da época.

Tendo em conta a situação, os responsáveis dos Gunners ponderam promover à primeira equipa um dos técnicos da formação, como os ex-jogadores Freddie Ljungberg ou Steve Bould, mas essa solução seria sempre tida como temporária.