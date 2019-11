Canal argentino coloca Jesus a caminho do Barcelona

O futuro de Jorge Jesus está longe da definição, mas há quem insinue que poderá regressar ao futebol europeu e logo ao serviço de um gigante. Segundo o canal televisivo argentino TyC Sports, o português poderá substituir o contestado Ernesto Valverde em Camp Nou. Ao mesmo tempo, o canal revela que o argentino Jorge Sampaoli, do Santos, seria o principal candidato a ocupar a vaga de Jorge Jesus, caso este saia.

Entretanto, o jornal “A Bola” revela um episódio curioso com Jorge Jesus, contado pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A situação terá acontecido durante as negociações contratuais.

“Estávamos a discutir a remuneração variável de Jorge Jesus e falámos do valor para a conquista do campeonato, da Libertadores e ele disse-me que faltava uma coisa: o Mundial de Clubes. Percebi logo que o Jorge Jesus era o homem certo. Pensamos da mesma maneira: queremos ganhar tudo”, começou por explicar Landim, que se mostrou otimista quanto à continuidade de Jorge Jesus no comando técnico do clube para a próxima temporada, apesar da cobiça de vários emblemas:

“Acho que é possível mantê-lo e, honestamente, acho que o Jorge Jesus quer ficar. Mas ainda não falámos, definimos logo que só íamos ficar no final da temporada, e o que é certo é que ela agora ficou mais longa. Depois do dia 21 de dezembro (final do Mundial de Clubes), vamos sentar e falar.”