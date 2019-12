Canal italiano revela a alegada pontuação final da Bola de Ouro e Ronaldo não está no pódio

A fotografia da polémica terá sido divulgada pelo canal italiano Sport Mediaset, mas há mais controvérsia para lá da imagem em si, algo com particular interesse para os portugueses: a posição ocupada por Cristiano Ronaldo na tabela. O jogador da Juventus surge na quarta posição, com 133 votos.

A acreditar na fotografia, Lionel Messi será mesmo o vencedor, informação que já havia sido adiantada pelo jornal catalão “Mundo Deportivo”. O argentino terá 446 votos, seguido de Van Dijk, com 382. No último lugar do pódio surge Mohammed Salah, egípcio do Liverpool, com 179 pontos. No top 10, para além de Ronaldo, estão também Sadio Mané, Alisson, Mbappé, De Jong, De Ligt e Eden Hazard, por esta ordem.