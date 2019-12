Veríssimo inflexível retirou um golo a Carlos Vinícius

Baseando-se no relatório do árbitro Fábio Veríssimo, A Liga Portugal alterou o autor do marcador do terceiro golo dos encarnados na ficha oficial do jogo, tirando-o a Carlos Vinícius e considerando-o autogolo de Grolli, central do Marítimo que desvia a trajetória da bola quando ela se dirigia para a baliza da sua equipa.

A Liga fez o que lhe competia, uma vez que, em termos regulamentares, se encontra obrigada a guiar-se pelo relatório do árbitro para fechar as fichas oficiais dos jogos referentes às competições que organiza.

No entanto, de acordo com o jornal “A Bola”, a Liga ainda contactou o árbitro para que este confirmasse a atribuição do golo ao central maritimista, uma vez que a bola ia claramente para a baliza. Veríssimo manteve-se inflexível, ou seja, Carlos Vinícius vai ter que esperar para fazer o seu primeiro “hat-trick” ao serviço do Benfica.