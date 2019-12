Jiménez marca tanto como Ronaldo

O avançado mexicano Raúl Jiménez, custou 41 milhões de euros ao Wolverhampton, vindo do Benfica. Isso deve preocupar pouco os responsáveis dos Wolves, tendo em conta a temporada que está a fazer, com o mesmo número de golos marcados que Cristiano Ronaldo.



De acordo com o jornal “A Bola”, entre clube e seleção, Jiménez leva 34 golos em 2019, tal como o capitão português. À frente dos dois, estão Aguero (35), Mbappé (36), Sterling (38), Messi (46) e Lewandowski (53).



Mas os números mostram acima de tudo o crescimento do avançado mexicano desde que deixou o Benfica para rumar a Wolverhampton, primeiro por empréstimo, assinando depois em definitivo. Acaba, por exemplo, de ser eleito o melhor jogador da Premier League de novembro, galardão pela primeira vez atribuído a um jogador oriundo da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).



O brilho do avançado ultrapassa os relvados e passa também para as redes sociais, com o próprio clube a brincar com a situação. “Temos mais ‘gostos’ no Facebook vindos do México do que da Grã-Bretanha”, diz-se em Wolverhampton.

No Benfica, onde Jiménez esteve entre 2015 e 2018, marcou 31 golos em 119 jogos oficiais.