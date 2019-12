Rafael Leão pode rugir mais com Ibrahimovic

Com o regresso de Zlatan Ibrahimovic ao AC Milan, alguns italianos acreditam que um jogador em particular pode colher benefícios do convívio com o experiente e talentoso sueco: Rafael Leão, o jovem português de 20 anos, contratado ao Lille, e que constituiu a compra mais cara do clube na última janela de mercado. É isso que nos diz a “Gazzetta dello Sport”

Leão começou bem a época. Os golos e as exibições iniciais quase convenceram adeptos e dirigentes. No entanto, com o tempo, o português parece ter perdido fôlego e acabou por ser remetido para o banco, preterido pelo polaco Piatek. O treinador Pioli ainda lhe deu algumas oportunidades, claramente não agarradas pelo jogador formado no Sporting. Apesar de, segundo Pioli, os dois jogadores terem caraterísticas diferentes, uma vez que “Rafa não é um jogador que preencha a área como Piatek”, a verdade é que estes jogadores parecem constituir a principal concorrência um do outro.

Agora que o polaco parece estar também numa fase menos produtiva, os milaneses esperam mais de Rafael Leão. A confiança existe, uma vez que, de acordo com a “Gazzetta”, o clube não põe sequer a hipótese de emprestar o português em janeiro. Existe, portanto, a crença de que um campeão como Zlatan Ibrahimovic possa colocar Leão no caminho certo, realizando o jogador e os que nele apostaram.