Emmanuel Petit: “Vivi racismo no balneário do Barcelona”

Petit foi jogador do Barcelona em 2000/01, depois de ter passado nove anos no Mónaco e três no Arsenal. Agora, com 49 anos, o jogador dos longos cabelos loiros recordou a passagem pelo clube catalão à cadeia monegasca RMC Sports Radio.

"Experienciei o racismo. Vivi-o no balneário do Barcelona. Pode ser impactante, mas acontece de vez em quando. Com alguns jogadores sucedeu com bastante frequência", contou, acrescentando: "Cheguei num mau momento. Havia uma guerra no balneário entre catalães e holandeses. Além disso, tínhamos Serra Ferrer como treinador e ele não tinha força suficiente ou o carisma necessário para gerir a equipa".

Não foi a primeira vez que Petit se referiu ao mal-estar naquela temporada no Barça. "Quando cheguei, disseram-me que não aprendesse espanhol, que aprendesse catalão. Eu dizia-lhes que estava em Espanha e eles respondiam que eu estava na Catalunha. Fartei-me. Quando alguém se identifica em excesso com algo, está muito próximo do racismo", defendeu, em 2015.