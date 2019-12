Real Madrid tem Romário Baró debaixo de olho

É notícia no jornal espanhol “As” de hoje que o Real Madrid está atento a Romário Baró, jovem jogador do FC Porto. O médio de 19 anos foi fundamental na conquista da Youth League pelos dragões na época passada, o que terá espicaçado os olhares do clube espanhol, mas os olheiros dos merengues já o seguem desde 2017, quando jogou pela seleção de sub-17 contra a Espanha.

Na final da Youth League, O FC Porto derrotou o Chelsea por 5-1, com uma assistência do jovem português que nasceu na Guiné Bissau. Durante toda a competição na temporada de 2018/19, Romário Baró marcou 6 golos.

Considerado uma das pérolas dos dragões, o jovem renovou contrato em dezembro de 2018, vinculando-se ao FC Porto até 2023. A cláusula de rescisão está fixada nos 40 milhões de euros, um valor bem mais “acessível” do que os 125 milhões da cláusula de Fábio Silva.