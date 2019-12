O dinheiro faz a bola rolar: novo Mundial e Liga de clubes?

De acordo com o “Financial Times”, o grupo CVC tem conversado com a FIFA sobre a hipótese de adquirir os direitos comerciais sobre o Mundial de Clubes, um torneio com algumas das maiores equipas de futebol no planeta. Em paralelo, o CVC como outros grupos têm sido contactados pelo Real Madrid acerca da criação de uma nova liga de clubes, de acordo com fontes citadas pelo jornal de economia.

A atitude do grupo financeiro é uma indicação de como os investidores estão cada vez mais à procura de oportunidades na modalidade mais popular do mundo, ao mesmo tempo que os clubes mais poderosos procuram novas formas de lucro, ao atrair o interesse de grandes forças económicas.

A semana passada, o grupo americano Silver Lake chegou a um acordo de 500 milhões de dólares para adquirir 10% do City Football Group, que detém o Manchester City e outros clubes à volta do mundo.

Quanto ao grupo CVC, este é um dos maiores grupos financeiros do mundo, gerindo mais de 80 mil milhões de ativos. A empresa tem uma longa história de compra e venda de “franchises” desportivos, como a Fórmula 1 e o MotoGP.

Em outubro, a FIFA anunciou que o modelo atual do Mundial de Clubes, com oito equipas, iria ser substituído por uma competição com 24 equipas, das quais pelo menos oito provenientes da Europa, e a ocorrer de quatro em quatro anos. O torneio experimental acontecerá na China, em 2021. O grupo CVC coloca a hipótese de financiar a competição, inclusive pela aquisição de direitos televisivos para determinados jogos e que depois venderia a operadores televisivos à volta do mundo, segundo informação privilegiada do “Financial Times”.

Os executivos do mesmo grupo foram também recentemente contactados por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, por causa da vontade do clube de criar uma competição anual rival com clubes de topo a nível mundial. Fonte do “Financial Times” referiu a possibilidade de criação de duas ligas, com 20 equipas cada. Oito dessas equipas poderiam ser os clubes fundadores da Associação Mundial de Clubes de Futebol, um organismo novo, que tem como presidente eleito há um mês, o próprio Florentino. Os clubes fundadores incluem Real Madrid, AC Milan, Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors e River Plate, Club America (México) Guangzhou Evergrande (China) e DR Congo. Quando foi fundada, esta associação assumiu publicamente a missão de pressionar a FIFA para uma reorganização do Mundial de Clubes.

O Real Madrid rejeitou prestar declarações mas foi dizendo que Florentino Pérez nunca falou com o responsável do CVC para o desporto e os média.

Segundo o jornal inglês, as conversas do grupo com a FIFA acerca do Mundial de Clubes têm sido mais concretas e detalhadas do que as que tem tido com o Real Madrid, devido a suspeitas de que Florentino Pérez possa estar a tentar atrair novos patrocinadores com esta manobra.

Brevemente, a FIFA vai anunciar a abertura do concurso para os direitos comerciais do Mundial de Clubes, uma vez que o organismo liderado por Gianni Infantino procura financiar a nova competição. Isto acontece depois do falhanço nas negociações com o japonês SoftBank e o londrino Centricus, que teriam garantido 25 mil milhões de dólares para a competição de clubes.

Esses planos foram atacados pela UEFA e pela Associação de Clubes Europeus, que representa mais de 200 clubes do continente europeu. O ataque foi feito em defesa do prestígio da Liga dos Campeões, o maior torneio de clubes da Europa, e que tem um total de dois mil milhões de euros em prémios para distribuir pelos clubes. Também essa competição pode vir a mudar.

Grupos financeiros de topo, multinacionais chinesas e operadores televisivos internacionais também contactaram a FIFA acerca da aquisição de direitos sobre o Mundial de Clubes, de acordo com fontes do “Financial Times” próximas do processo.