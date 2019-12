Sporting quer De La Vega

O clube argentino Lanús confirma os contactos com o Sporting, tendo em vista a transferência do jovem promissor De La Vega. Segundo o jornal “Record”, um alto dirigente do clube argentino admite que existiram já várias conversas mas nada está fechado. "Sim, é verdade, já falámos com o Sporting. Estão interessados, mas por agora a verdade é que não está nada fechado," referiu. O dirigente do Lanús desmentiu que esteja marcada uma reunião em Portugal, com o propósito de alinhavar o negócio.

Pedro De La Vega tem 18 anos, é extremo-esquerdo e uma das promessas argentinas. De acordo com o “Record”, trata-se de um jogador bem referenciado pelos verdes e brancos, mas não é considerado prioridade para o mercado de janeiro. Acima de tudo, a chegada de reforços a Alvalade está dependente das vendas e a SAD aponta prioritariamente para um ponta-de-lança, um central e um lateral-esquerdo.

No caso do jovem argentino, tratar-se-ia de reforçar o futuro. Mas o facto de o jogador estar a dar nas vistas no campeonato argentino não chamou a atenção do Sporting apenas, De La Vega está já referenciado por outros emblemas, dentro e fora do seu país.