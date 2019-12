Vítor Pereira é o favorito para substituir Marco Silva no Everton e Leonardo Jardim também está na lista

De acordo com o jornal inglês “Daily Mail”, Vítor Pereira é o principal candidato a ser o novo treinador do Everton, sucedendo assim ao compatriota Marco Silva. Os dirigentes do clube de Liverpool estiveram reunidos após a vitória por 3-1 sobre o Chelsea. O triunfo, com o treinador interino Duncan Ferguson ao leme, permitiu ganhar algum tempo mas a administração do clube quer definir o futuro o mais depressa possível.

A verdade é que o namoro entre o clube e o antigo treinador do FC Porto não é novo. Vítor Pereira já tinha impressionado os ingleses em 2013, quando estes o entrevistaram após a partida de David Moyes para o Manchester United. O técnico português treina atualmente os chineses do Shanghai SIPG e o clube poderá dificultar a sua saída, uma vez que está satisfeito com a sua prestação e quer mantê-lo.

De acordo com o jornal inglês, Vítor Pereira encabeça uma lista de luxo, que inclui nomes como David Moyes, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti e Eddie Howe, embora o clube reconheça que os dois nomes mais prestigiados – Pochettino e Ancelotti – não sejam fáceis de conseguir.

Mas há mais nomes na lista dos possíveis sucessores de Marco Silva, incluindo um outro português: Leonardo Jardim. O treinador do Mónaco aparece abaixo de todos os outros, pelo que não será uma escolha provável.