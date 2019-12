A festa estragada do Lyon

Foi pouco depois de garantir, com algum heroísmo, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões que o Lyon viu a festa transformar-se em “guerra”. A equipa de Anthony Lopes perdia com o RB Leipzig em casa por 2-0 e acabou por empatar 2-2, o que gerou uma onda de euforia que uniu jogadores e adeptos… mas não por muito tempo.

Quando os jogadores da equipa se aproximaram de uma das claques para festejar, foi mostrada uma bandeira ofensiva para com um futebolista do clube, o que despertou a fúria do holandês Memphis Depay, que correu atrás do adepto para retirar aquela faixa.

Após a enorme confusão, o guarda-redes português Anthony Lopes ficou a falar com a claque e afirmou depois ao canal RMC: "O que aconteceu? Todos viram, não é preciso dizer mais. Aconteceram algumas coisas entre nós e somos nós quem tem de resolvê-las internamente. Gostaríamos que a qualificação tivesse sido celebrada de outra forma".