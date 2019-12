Carlo Ancelotti qualificou o Nápoles e foi despedido

Carlo Ancelotti disse adeus aos adeptos do Nápoles com uma goleada. O último jogo do técnico à frente dos azuis foi esta terça-feira frente aos belgas do Genk. Foi a confirmação a qualificação da formação do Sul de Itália para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. No comunicado emitido pelo clube, é referido que "a estima e a amizade" mantêm-se, apesar da decisão.

Na conferência de imprensa depois do encontro de ontem, ainda antes de ser despedido, Ancelotti garantia que não iria demitir-se mas o cenário acabou mesmo por precipitar-se, sobretudo devido ao desempenho dececionante na liga italiana.

Em Nápoles, Gennaro Gattuso deverá ser o homem que se segue. Já o provável destino de Carlo Ancelotti é Londres, onde assumirá os comandos do Arsenal.