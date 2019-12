Jogador do Sporting foi à Luz apoiar um colega do Benfica... e foi expulso pelos adeptos da casa

No campo propriamente dito, o jogo opunha o Benfica e os belgas do Spirou Charleroi, contava para a FIBA Europe Cup e terminou com o triunfo encarnado por 89-62. Nas bancadas, apesar do bom senso de alguns adeptos, outros houve que se abstiveram do jogo de basquetebol para se focarem em rivalidades sem lugar naquele momento.

A presença de Travante Williams, jogador do Sporting, muito amigo de Eric Coleman, atual poste das águias, irritou alguns dos presentes. Lembre-se que os atletas foram colegas e campeões na Oliveirense na temporada passada.

O extremo dos leões chegou na primeira parte para apoiar o ex-companheiro mas foi ao intervalo que ânimos se exaltaram. Alguns adeptos do Benfica reconheceram-no e tentaram retirá-lo daquela zona. Pouco antes, o jogador até tinha estado a dar autógrafos e a tirar fotografias com jovens que levaram a rivalidade menos a peito.

Travante foi obrigado a chamar a polícia, que o deslocou para a zona do pavilhão onde estavam os adeptos belgas.