Nico Gaitán: “Gostaria de voltar ao Benfica”

Nico Gaitán está de regresso mas por pouco tempo. Desta vez veio apenas tratar de assuntos pessoais e regressa à Argentina onde, segundo afirma, vai “estudar seriamente propostas”. Mas o antigo jogador do Benfica não esconde o desejo de regressar a um sítio onde foi feliz. Tudo numa entrevista ao jornal “A Bola”, da qual selecionámos os principais destaques.

Lisboa

“Foram seis anos, seis anos muito felizes aqui, as pessoas sempre me trataram muito bem. (…) Havia um restaurante argentino nas docas que eu adorava.”

Depois dos EUA

“Vou avaliar propostas que estão a começar a chegar e tentarei escolher em função do plano desportivo, mas também em relação àquilo que quero hoje em dia para a minha vida.”

Voltar ao Benfica

“Fui muito feliz no Benfica, senti-me muito confortável no clube. Mas também percebo que no futebol muitas vezes não é fácil fazer as coisas acontecer. É preciso ter muitas coisas em consideração. E se o treinador gosta de ti ou se tens lugar na equipa. Tenho a hipótese de voltar ao Boca Juniors ao fim de dez anos, há a Europa, espero conseguir tomar a melhor decisão.”

A transferência para o Atlético de Madrid

“A minha decisão de trocar o Benfica pelo Atlético não foi por dinheiro, mas também não tenho nada contra quem muda para ganhar mais. (…) Foi difícil, muito, muito difícil. Mas pensava que já tinha passado seis anos no Benfica e que seria um desafio para mim ir jogar para Espanha. (…) Diego Simeone falou comigo, queria que eu fosse para o Atlético, só que as coisas não correram como eu gostaria. (…) Não joguei três jogos consecutivos no Atlético de Madrid e (…) é muito difícil.”

“Era uma equipa que defendia mais (do que o Benfica) e por aí as coisas também poderão ter sido mais difíceis para mim.”

A experiência na China

“Foi uma experiência boa, só que era uma equipa que tinha subido e não tinha comprado jogadores chineses. E é difícil, pois as melhores equipas têm os melhores chineses. Então, do onze inicial, oito são chineses, por mais que tu tenhas Messi e Cristiano. É difícil.”

As assistências e os golos

“Eu penso sempre primeiro nas assistências do que nos golos. No Benfica consegui muitas assistências, muitas mais do que golos. Faço sempre média de 10, 15 assistências por época, avalio mais o meu jogo pelas assistências do que pelos golos. Os goleadores vivem de golos.”

A ida para o Benfica

“Acho que foi (…) Miguel Quaresma, adjunto de Jesus. Foram ver o Franco Jara, que jogava no Arsenal de Sarandí, só que no dia em que Miguel Quaresma foi vê-lo, (…) o encontro era com o Boca. E eu joguei, então, no final do jogo, Quaresma disse a Jesus: ‘Jara é bom mas temos de levar o Gaitán’. Eles tinham vendido o Di María e eu encaixava-me bem.”

Os melhores momentos na Luz

“Foram muitos e bons momentos, mesmo nos anos em que não ganhávamos. Tínhamos uma equipa que jogava mesmo, mesmo muito. Era um prazer ir treinar, ir jogar, era sempre tirar prazer do jogo mas pronto, futebol são os resultados.”

Jogadores com quem foi fantástico jogar

“Aimar. Isto no Benfica, porque na Argentina joguei com Riquelme, que era o meu ídolo de miúdo. (…) Aqui joguei com Aimar, Saviola, Cardozo, Matic, Enzo, Witsel, Jonas! Com Jonas era muito fácil jogar.”

O Manchester United em 2015

“Não aconteceu então por causa da cidadania mas agora, sim, já tenho nacionalidade portuguesa. Foi mais difícil por causa disso, sempre foi um sonho meu poder jogar um dia em Inglaterra.”

Jorge Jesus e Rui Vitória

“Tive muitos treinadores, mas para mim Jesus foi o melhor. Foi com ele que mais aprendi, porque tem uma forma de jogar que eu aprecio, todas as suas equipas jogam alguma coisa e é bonito vê-las jogar.

“Acho que Rui Vitória encontrou uma equipa que já estava feita (…) e para ele foi um bocado mais fácil. (…) A confiança dos jogadores é maior. E ele deu as dicas que achava que podiam melhorar e esse ano também correu muito bem. (…) Já tínhamos uma forma de jogar, uma ideia de jogo, e se tu quiseres mudar isso precisas de algum tempo. E eu acho que ele foi muito inteligente em deixar a equipa mais ou menos como estava.”

João Félix

“Tenho dito a algumas pessoas que o Benfica tinha um jogador muito bom. (…) Pela forma como domina a bola percebes que é um jogador que pode dar alguma coisa diferente. (…) Tem qualidade para ser um dos melhores do mundo e espero que tenha uma boa carreira.”

Quando chegar o fim da carreira

“Quando deixar de jogar, com mais tempo, vou terminar a escola. Se não jogasse, de certeza que iria acabar a trabalhar com o meu pai, como costureiro. Fazia cobertores para a cama.”