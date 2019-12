Sousa Cintra: “Não despedi o Bobby Robson no avião”

O último jogo de Bobby Robson como treinador do Sporting foi em território austríaco, diante do Casino Salzburgo (atual Red Bull Salzburgo). Depois de ter ganho em Alvalade, por 2-0, com golos de Cherbakov e Cadete, os leões acabaram por perder no prolongamento, por 3-0, despedindo-se da Taça UEFA.

Ficou no ar a ideia de que o técnico britânico terá sido dispensado por Sousa Cintra no voo de regresso a Lisboa, através de um microfone instalado no avião. Um cenário que, de acordo com o jornal “Record”, o antigo presidente do clube de Alvalade desmente perentoriamente.

"Eu, no avião, costumava dar uma palavra aos sportinguistas que viajavam connosco e com a equipa. O meu discurso foi, naturalmente, de grande frustração, pelo que algumas pessoas entenderam que eu tinha dito isso, mas eu não despedi o Robson no avião", assegura o empresário.

"Tínhamos oito campeões do mundo de sub-20 na equipa do Sporting. Campeões do Mundo com o Carlos Queiroz, que estava a um pequeno passo de ir para o FC Porto. Tive de tomar uma decisão... e tomei", recorda, 26 anos depois do dia 7 de dezembro de 1993, em que os leões caíram em Salzburgo.

O antigo presidente dos leões não tem problemas em admitir que, podendo voltar atrás, tomaria outra decisão. "A única coisa de que me arrependo no Sporting foi ter despedido Bobby Robson, porque era um senhor. Foi um erro meu, que faz parte do passado", admite Sousa Cintra, recordando que, apesar do despedimento, as relações com o falecido treinador inglês sempre foram as melhores: "Encontrámo-nos várias vezes, mesmo depois de ele sair do FC Porto, no Barcelona e ele sempre se comportou comigo como um senhor."