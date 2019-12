Bruno Lage: “Vir para perto do meu filho deu-me a oportunidade de uma vida”

Bruno Lage efetivou com a sua assinatura a renovação do contrato que o liga ao Benfica, onde estará, se tudo correr bem, até 2024. À BTV, o técnico recordou o regresso ao clube depois de ser adjunto de Carvalhal, entre outros episódios.

Agarrar a oportunidade

“Quando treinava a equipa B, dizia aos jogadores que tinham de agarrar a oportunidade quando chegasse a altura de treinar ou jogar pela equipa A, dizia que tinham de aproveitar esses cinco minutos. Quando chegou a minha oportunidade senti o mesmo”.

A equipa B

“Quando regressei a Portugal, nunca foi minha intenção vir treinar a equipa A. Não levei muito a sério quando o presidente falou comigo para regressar. Vim para a equipa B com um contrato muito bom.”

Regressar a casa

“Num dos momentos em que vim a casa, no final de março, ficámos 30 horas em casa. Antes de entrar no avião, a despedir-me do meu filho, comecei pela primeira vez a pensar até que ponto sou egoísta. Segui a minha aventura, cheguei à Premier League, joguei contra aquelas equipas que todos sonham jogar. Depois tomei uma decisão definitiva, a 22 de abril, depois de mais um aniversário perdido. Estava a jogar contra o Manchester City e, no aquecimento, pensei para mim: ‘já fiz os jogos que tinha de fazer, é altura de regressar a casa, ao Benfica.”

Estar mais perto do filho

“Essa sempre foi a minha forma de estar – pensar no dia-a-dia, de forma tranquila, e a decisão de vir para perto do meu filho deu-me a oportunidade de uma vida para a qual me estava inconscientemente a preparar há 20 anos.”

O regresso ao Benfica

“Naquela altura o presidente fez um contrato fantástico. Ouve tantas preocupações neste novo contrato, se ficasse mais algum tempo com o mesmo salário não havia problema nenhum. Só ele dava 200 mil euros/ano para treinar uma equipa B na Liga 2 – cinco anos de contrato um milhão de euros. Por isso, se ficasse algum tempo à espera (da renovação)… Foi tudo uma questão de agenda, de as pessoas se sentarem – não havia problema nenhum. Só uma pessoa como ele mudava aquele contrato que me deu para treinar a equipa B.”