Ronaldinho Gaúcho: “Não posso dizer que Messi seja o melhor da história, mas sim que é o melhor da sua era”

O antigo jogador do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, não gosta de ouvir dizer que Messi é o melhor futebolista de sempre. O brasileiro reconhece todo o mérito na carreira do argentino e o palmarés impressionante, ao qual se somou este ano a sexta Bola de Ouro, mas aconselha calma na atribuição do título de melhor de sempre.

"Fiquei feliz por o Messi ter recebido mais uma Bola de Ouro porque é um amigo, além de ser um porta-estandarte do Barcelona. Mas não gosto de comparações porque é difícil identificar quem é o melhor da história", explicou o brasileiro.

A antiga estrela da seleção brasileira exemplificou com nomes que não podem ser esquecidos na história do futebol mundial. "Há o Diego Maradona, o Pelé, o Ronaldo... Não posso dizer que o Messi seja o melhor da história, mas sim que é o melhor da sua era", finalizou.