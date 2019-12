Elias Pereyra já faz as malas para a Luz

O Benfica está muito próximo de assegurar a contratação de Elías Pereyra, lateral-esquerdo de 20 anos do San Lorenzo, que deverá, para já, reforçar a equipa B encarnada. Segundo o jornal “O Jogo”, as negociações avançaram nos últimos dias e, estando já o negócio em processo de finalização, os dois clubes têm prevista a transferência do defesa para a Luz por um período inicial de seis meses, por cedência do emblema argentino.

O empréstimo não terá custos para os encarnados, que ficam com a opção de compra, sendo que, segundo o diário português, o valor dessa eventual transação é um dos pormenores que estão a ser acertados.

Elías Pereyra já vai fazendo as malas, à espera da viagem para Lisboa, para se colocar ao serviço de Renato Paiva, treinador da formação secundária das águias. Já no verão o Benfica tinha mostrado interesse no lateral esquerdo de 20 anos, precisamente para fortalecer a equipa B encarnada, mas a transferência acabou por não avançar.

O lateral esquerdo que mais vezes tem jogado na equipa B, Frimpong, era pretendido na Holanda, mas rejeitou o regresso ao país de origem. Contará agora com a concorrência de Pereyra que, apesar de ter realizado apenas 61 minutos até ao momento, se mantev na agenda do Benfica e parece vir mesmo para Portugal.