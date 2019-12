Espanhóis dizem que João Félix “representa a esperança” mesmo quando está mal

Custou 126 milhões de euros ao Atlético de Madrid, portanto, muito se espera dos pés e da cabeça de João Félix. Esta segunda-feira, a o jornal “As” dedica um artigo à progressão do jovem internacional português, “o futebolista que representa a esperança e que em cada jogo, mesmo naqueles em que está mal, deixa mostras da sua enorme qualidade técnica.”

O diário espanhol escreve que o avançado de 20 anos “vai encontrando o seu sítio na equipa para explodir o seu rendimento”, com Diego Simeone a apoiar na convicção “de que o melhor está por vir”.

Félix “move-se com liberdade no meio campo ofensivo” da equipa e consegue «brilhar mais» no lugar anteriormente ocupado por Griezmann.

“Essa posição permite-lhe chegar com mais frequência à área, tanto a conduzir a bola como para rematar. Está a ter ocasiões e o golo está a esfumar-se por milímetros», refere o “As”.