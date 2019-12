Atlético e Manchester United espiaram no Dragão

O encontro não se previa muito equilibrado mas, segundo o jornal “A Bola”, o FC Porto-Tondela acabou por ter na assistência espetadores VIP no que a clubes diz respeito. Dos emblemas que solicitaram pedidos de acreditação ao gabinete de relações públicas do FC Porto, destacam-se os espanhóis do Atlético de Madrid, onde já moram os ex-portistas Felipe e Herrera, além do português João Félix. O Manchester United não terá sido uma surpresa, uma vez que é já presença habitual no Estádio do Dragão. Os Red Devils andam a tirar apontamentos de potenciais alvos para o mercado de janeiro.

Além destes dois clubes, também estiveram nas bancadas do recinto azul e branco representantes dos italianos da Atalanta, equipas-sensação da presente edição da Liga dos Campeões, do Blackburn Rovers e também dos espanhóis do Sporting Gijón. De Portugal, apenas o Famalicão solicitou a entrada no Estádio do Dragão.