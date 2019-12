Cristiano Ronaldo acha que João Félix é um fenómeno

Não foi apenas João Félix a receber prémios na gala Golden Boy. O próprio Jorge Mendes recebeu o galardão de melhor agente europeu no evento promovido pelo jornal italiano “Tuttosport”. Depois de subir ao palco, o “Golden Agent” fez questão de começar logo a trabalhar e o jornal “Record” reproduz as declarações acerca dos seus dois principais agenciados.

"Cristiano Ronaldo diz que Félix é um fenómeno. Que tem de trabalhar, mas que está recheado de talento", revelou o empresário, para logo voltar a criticar a atribuição da Bola de Ouro a Messi: "Cristiano merecia ter ganho, acho que se ainda estivesse no Real Madrid a teria conquistado. Mas acho que no próximo ano vai chegar aos 110 golos por Portugal e vai ganhar a Bola de Ouro. Para mim este ano foi uma injustiça, pois ele também venceu a Liga das Nações.”

Jorge Mendes continuou a elogiar o capitão da seleção nacional: "Antes dele, Portugal não tinha conquistado nada; com ele, venceu o Europeu e a Liga das Nações. Transformou o futebol mundial. Falamos de um pequeno país que mudou com ele. Também quando chegou ao Real Madrid em 2009 havia um Barcelona que era a melhor equipa da história e a base da seleção espanhola. Ele chegou e o Real conquistou quatro ‘Champions’. É impossível comparar seja quem for a Ronaldo."

Mendes explicou ainda a base do seu próprio sucesso: "O segredo é nunca parar, trabalhar 24 horas por dia e dormir com um olho aberto".