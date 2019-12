João Félix espera voltar ao Benfica

João Félix revelou o desejo de regressar ao Benfica depois de receber, em Turim, o prémio Golden Boy, uma organização do jornal italiano “Tuttosport”. Meia época depois de ter deixado a Luz por impressionantes 126 milhões de euros, o Benfica continua a bater forte no coração do avançado de 20 anos, que procura afirmar-se como estrela no futebol espanhol.

O internacional português afirmou também, em declarações à TVI, citadas pelo jornal “A Bola”, que Bruno Lage “vai sempre significar muito” para ele. Foi o treinador que apostou definitivamente em João Félix, colocando-o a jogar com regularidade. Félix tinha sido lançado na equipa principal por Rui Vitória, mas foi Lage quem lhe deu palco.

“Nunca vou esquecê-lo, como é óbvio, porque aqueles seis meses com ele foram simplesmente incríveis. Vivi momentos muito bons e ainda mantenho contacto com ele. Falamos pelo WhatsApp”, revelou João Félix, que fez também uma declaração de amor aos encarnados: “O Benfica também nunca vai sair do meu coração, vou ter sempre aquela paixão e espero, sinceramente, voltar.”