Varandas: “Este seria sempre um mandato de reconstrução”

Frederico Varandas deixou, no discurso que fez, agradecimentos a parceiros, patrocinadores e às "pessoas que acreditam no Sporting". "Gratidão porque depois do descalabro, porque depois de batermos, a todos os níveis, no fundo, a tarefa de salvação deste clube era um desafio colossal. E todos éramos precisos para recuperar o clube. E vocês disseram presente. Vocês estiveram lá quando o Sporting precisou, quando o Sporting vos chamou. Vocês estão. Vocês não falham", declarou Varandas, citado pelo jornal “O Jogo”. O líder dos leões prosseguiu:

"Não vos esquecemos. Não esquecemos quem não hesita no momento de estar com o Sporting. Não esquecemos quem nunca desiste, quem nunca vacila, quem não tem dúvidas no momento de apoiar, de investir, de estar associado ao Sporting", acrescentou Varandas, que define o primeiro mandato como "um mandato de reconstrução".

"É verdade que este é e seria sempre um mandato de reconstrução. Um mandato também de construção do que não foi feito na última década. Mas, quando vemos estes premiados, constatamos que o último ano foi não só um ano de reconstrução e construção... mas também de títulos. No futebol, nas modalidades, o Sporting venceu! São factos", sublinhou Frederico Varandas.