Weigl é alvo do Benfica para janeiro

De acordo com o jornal alemão “Bild”, citado pelo “Record”, os encarnados já encetaram contactos com o representante de Julian Weigl, Samy Wagner. As negociações estão no entanto numa fase embrionária. Os dirigentes do Borussia Dortmund, terceiro classificado da Bundesliga, pretendem receber 20 milhões de euros pelo jogador, que está a pouco mais de ano e meio de terminar contrato.

Refere o “Record” que Weigl não é propriamente desconhecido na Luz. É acompanhado pelas águias há mais de quatro anos. As primeiras observações começaram antes de se mudar para Dortmund, em 2015, quando o internacional alemão representava o TSV 1860 Munique.

O Benfica quer reforçar o plantel para atacar a segunda metade da temporada. Com Samaris e Fejsa provavelmente de saída em janeiro, o Benfica quer garantir os serviços de Weigl, titular do Borussia, numa altura em que Gabriel é o dono da posição 6 e Florentino Luís tem estado afastado das convocatórias de Bruno Lage.

Em 2019/20, Weigl, companheiro de equipa do ex-benfiquista Witsel e do internacional português Raphaël Guerreiro, já atuou em 19 partidas, 18 das quais como titular. Na Liga dos Campeões, conta quatro presenças.