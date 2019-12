Como o Benfica pretende seduzir Weigl

No Benfica todos sabem que não será fácil convencer Julian Weigl a trocar o Borussia Dortmund pela Luz, mas, de acordo com o “Record”, têm já preparado um conjunto de argumentos persuasivos. O maior protagonismo que ganhará no seio das águias em relação ao que vem tendo na equipa alemã é uma das ideias.

Tendo em conta que o jogador não é titular indiscutível no conjunto alemão, o que faz com que não esteja totalmente satisfeito em Dortmund, os responsáveis benfiquistas tentarão seduzir o jogador, de 24 anos, com um lugar de maior destaque no campeão nacional.

Outro argumento é o de que, no Benfica, Weigl terá oportunidade de acrescentar mais títulos ao palmarés do que em Dortmund. Ao mesmo tempo, Weigl poderá, em princípio, continuar a participar de forma regular na Liga dos Campeões, prova em que o Benfica pretende conseguir afirmar-se de forma mais consistente, com passagens mais regulares aos oitavos-de-final da competição.

O empresário do jogador, Samy Wagner, confirmou ao jornal “Record” o interesse, mas vincou que ainda não há conversas formais com o jogador nem com o clube. O Benfica só irá avançar para a mesa das negociações com o Borussia Dortmund depois de perceber se há alguma recetividade do jogador para passar a vestir de vermelho e branco.

O passo seguinte tem a ver com a vertente financeira que, segundo o jornal desportivo português, não preocupa tanto as águias, dispostas a fazer um esforço financeiro para garantir o talentoso alemão.

Julian Weigl já defrontou o Benfica por duas vezes, tendo perdido na Luz por 1-0 e ganho por 4-0 na Alemanha. Foi titular nos dois confrontos dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões na época 2016/17. Antes, já ajudara a sua equipa a derrotar os rivais do Benfica. Em 2015/16, o Borussia eliminou o FC Porto, vencendo nas duas mãos dos 16 avos-de-final da Liga Europa; na campanha 2016/17, ainda na fase de grupos, marcou o golo da vitória (2-1) dos alemães em Alvalade.