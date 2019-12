Tarantini versus Tarantini

Alberto Tarantini foi campeão do mundo pela Argentina em 1978. Até há pouco tempo, desconhecia a existência de outro Tarantini, capitão do Rio Ave e cujo verdadeiro nome é Ricardo José Vaz Alves Monteiro. O argentino parece não ter apreciado a homenagem e acusa mesmo o vila-condense de usurpação do nome.

O português Tarantini carrega no currículo 300 jogos na liga, é uma voz influente, não só no seu clube, como no futebol português, respeitado pelo seu percurso que inclui formação superior. Aos 36 anos, a sua alcunha cimentou-se de tal forma que poucos se lembrarão do lateral esquerdo argentino que a originou. Mas a designação nasceu há muitos anos, ainda na Serra da Estrela, quando Ricardo Monteiro jogava no Covilhã. Foi Virgílio Martins, da equipa técnica de João Cavaleiro, que o batizou.

Ricardo nasceu em Baião, cinco anos depois da seleção argentina se sagrar campeã do mundo pela primeira vez. Cresceu como médio e acumulou pontos e jogos e o direito a usar como alcunha o nome do argentino.

Mas foi por culpa do jornal “A Bola” que Alberto Tarantini ficou a saber da existência de um português, na piscatória cidade com nome de Vila do Conde, uma espécie de “primo” adotivo. Os jornalistas portugueses colocaram a questão ao argentino de 64 anos e a surpresa foi grande quando este reagiu mal, reprovando perentoriamente a utilização do seu nome.

“Sinceramente, não me agrada nada saber isso. Está a usar o meu apelido e a minha imagem de campeão do mundo. Nada disso lhe foi autorizado. Causa-me verdadeiro mal-estar que ele tenha na camisola um nome e um apelido que não são seus. Enquadro isso como uma usurpação do meu nome, isto nada tem a ver com o seu valor desportivo, tem sim tudo a ver com a minha história como jogador de futebol, que está à vista. Fui eu que a fiz e conquistei o que conquistei,” afirmou o argentino, prometendo diligências para emendar a situação, incluindo o facto de o português ter lançado um livro e ter assinado como Tarantini.

O capitão do Rio Ave, como seria de esperar, não ficou menos surpreendido. “Nunca pensei nisso, nunca tive qualquer intenção de aproveitar o nome. É algo completamente novo para mim. É um nome que me acompanha desde os 18 anos, pegou logo, teve relação apenas com parecenças físicas, porque nunca fui lateral esquerdo, nunca foi qualquer associação a uma forma de jogar. Sinceramente nunca investiguei muito da carreira do Alberto Tarantini, fiquei com essa imagem de campeão do mundo pela Argentina. Nunca houve a mínima ideia de copiar ou aproveitar o que quer que fosse da carreira dele”, garantiu o “nosso” Tarantini, continuando: “Soava bem, era diferente e gostei. A intenção de aproveitar uma imagem foi e é nula”.

Tarantini – o do Rio Ave – pode ter poucos títulos no currículo, para além da lealdade indesmentível ao clube que representa, do respeito que demonstra e que lhe é demonstrado, em campo e fora dele. O outro Tarantini pode ter sido campeão do mundo mas, por cá, o protagonismo é todo do Tarantani de Vila do Conde.