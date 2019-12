“The Guardian” coloca quatro portugueses no Top 100 mas Ronaldo não é o número 1 do ranking

Os dois grandes rivais da última década estão lá, embora separados por três lugares. Messi parece sempre ter a habilidade de conquistar a simpatia dos que votam, ainda que seja inegável o talento do argentino. Já “Air” Ronaldo tem algumas dificuldades na modalidade de empatia com o júri, tendo-se ficado pelo quarto posto no ranking do “The Guardian” para 2019.

A separar Messi e Ronaldo, surgem dois companheiros de equipa: o holandês van Dijk e o senegalês Sadio Mané, ambos do Liverpool. Não fora Cristiano e poderíamos ter um trio da equipa de Merseyside no top cinco, com Mohammed Salah a juntar-se aos colegas anteriormente mencionados. O egípcio ocupa o sexto lugar do ranking e a presença de jogadores do Liverpool nos dez primeiros não se fica por aqui. O guarda-redes Alisson ocupa o nono lugar. Em sexto encontramos o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain, seguido do polaco Lewandowski, do Bayern de Munique, e do inglês Raheem Sterling, do Manchester City. A fechar o grupo dos dez, está o holandês do Barcelona, Frenk de Jong.

Há outros três nomes portugueses no Top 100 do “The Guardian”, dois deles na primeira metade da tabela: Bernardo Silva, do Manchester City, ocupa o 16º lugar, enquanto João Golden Boy Félix se fica pelo 35º lugar. No 69º lugar, encontramos o único representante da liga portuguesa, Bruno Fernandes, do Sporting.