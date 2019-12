Conti, Zivkovic e Fejsa: os três dispensados

O tempo de Natal não é só de festa e prendas. No mundo do futebol é, muitas vezes, altura de começar a fazer contas à vida, pela aproximação do novo ano que costuma ser sinónimo de entradas e saídas e muitas mudanças para inúmeros profissionais da bola.

No estádio mais encarnado de Portugal, moram três jogadores que se preparam para prender a trouxa aos camelos de motor mais ou menos potente e pôr os pés ao caminho.

Com histórias muito diferentes no Benfica, o argentino Conti e os sérvios Zivkovic e Fejsa têm jogado pouco ou nada e, de acordo com o jornal “O Jogo”, preparam-se mesmo para dizer adeus à Luz.

Com 351 minutos divididos entre cinco jogos, Fejsa foi o mais utilizado dos três, ainda assim muito aquém dos tempos em que era titular indiscutível. Zivkovic, eterna promessa adiada, limitou-se a 62 minutos diante do Covilhã. Já Conti ainda não foi utilizado em 2019/20 e até já está atrás de Morato na hierarquia dos centrais. Pelo valor individual, pelas idades e proveniências, é provável que, nesta história, os três dispensados sigam caminhos diferentes.